Винер-Усманова объяснила, как отстранение россиян нанесло удар по мировому спорту

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, как отстранение отечественных атлетов повлияло на мировой спорт.

«В мировом спорте полно людей, которые прекрасно понимают, что отсутствие россиян наносит удар. Есть разница — посмотреть в кино фильм с неизвестной актрисой или условно Анджелиной Джоли в главной роли? То же касается спорта. Все хотят видеть звёзд, а не серую массу. Зрители это понимают и просто не будут посещать стадионы, поскольку ходят на имена», — заявила Винер-Усманова в интервью RT.

Ранее Покровская прокомментировала предложение разрешить отечественным спортсменам участвовать в детских и юношеских соревнованиях.