Покровская о предложении разрешить россиянам участвовать в юношеских турнирах: в чём виноваты дети

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала предложение разрешить отечественным спортсменам участвовать в детских и юношеских соревнованиях.
Покровская о предложении разрешить россиянам участвовать в юношеских турнирах: в чём виноваты дети
  • РИА Новости

«Конечно, это прекрасно. У ребят должна сохраняться мотивация заниматься спортом. И потом — это дети. Они-то в чём виноваты? Очень хотелось бы, чтобы эта мера стала первым шагом на пути к снятию с россиян всех ограничений. Надеюсь, так оно и будет», — заявила специалист в интервью RT.

Ранее стало известно, что CAS рассмотрит апелляцию ОКР на недопуск к Европейскому юношескому фестивалю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить