Покровская о предложении разрешить россиянам участвовать в юношеских турнирах: в чём виноваты дети
- РИА Новости
«Конечно, это прекрасно. У ребят должна сохраняться мотивация заниматься спортом. И потом — это дети. Они-то в чём виноваты? Очень хотелось бы, чтобы эта мера стала первым шагом на пути к снятию с россиян всех ограничений. Надеюсь, так оно и будет», — заявила специалист в интервью RT.
Ранее стало известно, что CAS рассмотрит апелляцию ОКР на недопуск к Европейскому юношескому фестивалю.