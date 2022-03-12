Покровская о предложении разрешить россиянам участвовать в юношеских турнирах: в чём виноваты дети

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала предложение разрешить отечественным спортсменам участвовать в детских и юношеских соревнованиях.

«Конечно, это прекрасно. У ребят должна сохраняться мотивация заниматься спортом. И потом — это дети. Они-то в чём виноваты? Очень хотелось бы, чтобы эта мера стала первым шагом на пути к снятию с россиян всех ограничений. Надеюсь, так оно и будет», — заявила специалист в интервью RT.

Ранее стало известно, что CAS рассмотрит апелляцию ОКР на недопуск к Европейскому юношескому фестивалю.