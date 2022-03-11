Каминский рассказал, могут ли Цветков и Бабиков завершить карьеру

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в интервью RT ответил на вопрос, могут ли Антон Бабиков и Максим Цветков завершить карьеру.
Каминский рассказал, могут ли Цветков и Бабиков завершить карьеру
  • РИА Новости

«Сейчас сложно об этом говорить. С одной стороны, оба спортсмена в любой момент могут захотеть остановиться. С другой, 30 лет — далеко не предельный возраст для биатлониста. Антон — разумный спортсмен, сам прекрасно понимает, где и сколько ему не хватило. Поэтому утверждать, что он подавлен психологически, я бы не стал. Напрямую мы на эту тему с Бабиковым не говорили, но он наверняка понимает, в чём нужно ещё прибавлять», — заявил специалист.

Ранее Каминский предложил организовывать совместные турниры с белорусскими биатлонистами.

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