Каминский рассказал, могут ли Цветков и Бабиков завершить карьеру
- РИА Новости
«Сейчас сложно об этом говорить. С одной стороны, оба спортсмена в любой момент могут захотеть остановиться. С другой, 30 лет — далеко не предельный возраст для биатлониста. Антон — разумный спортсмен, сам прекрасно понимает, где и сколько ему не хватило. Поэтому утверждать, что он подавлен психологически, я бы не стал. Напрямую мы на эту тему с Бабиковым не говорили, но он наверняка понимает, в чём нужно ещё прибавлять», — заявил специалист.
Ранее Каминский предложил организовывать совместные турниры с белорусскими биатлонистами.