Каминский рассказал, могут ли Цветков и Бабиков завершить карьеру

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в интервью RT ответил на вопрос, могут ли Антон Бабиков и Максим Цветков завершить карьеру.

«Сейчас сложно об этом говорить. С одной стороны, оба спортсмена в любой момент могут захотеть остановиться. С другой, 30 лет — далеко не предельный возраст для биатлониста. Антон — разумный спортсмен, сам прекрасно понимает, где и сколько ему не хватило. Поэтому утверждать, что он подавлен психологически, я бы не стал. Напрямую мы на эту тему с Бабиковым не говорили, но он наверняка понимает, в чём нужно ещё прибавлять», — заявил специалист.

Ранее Каминский предложил организовывать совместные турниры с белорусскими биатлонистами.