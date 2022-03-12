Команда Team Spirit временно переехала в Сербию

Российская киберспортивная команда Team Spirit сообщила, что временно переехала в Сербию.

В балканской стране будет базироваться состав команды по Dota 2, сообщает ТАСС.

При этом в пресс-службе уточнили, что игроки не собираются отказываться от российского гражданства. Также организация не планирует избавляться от ассоциаций со странами СНГ, Украиной или Россией.

Team Spirit в 2021 года выиграл чемпионат мира по Dota 2. За победу игроки получили $18 млн.

18 марта команда планирует принять участие в турнире Dota Pro Circuit.

Ранее сообщалось, что российские киберспортсмены подверглись нападкам со стороны украинских комментаторов.