Российские киберспортсмены подверглись нападкам со стороны украинских комментаторов

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В Федерации компьютерного спорта России (ФКС) сообщили, что отечественные киберспортсмены подвергаются нападкам и давлению со стороны организаций и студий во время трансляции турниров.

«Мы всегда считали, что спорт должен оставаться вне политики, способствуя сближению людей. Но, к сожалению, дискриминационным и оскорбительным действиям подверглись как российские киберспортсмены и команды, так и вся русскоязычная аудитория киберспортивных соревнований», — говорится в заявлении на сайте ФКС.

В организации подчеркнули, что на официальной русскоязычной трансляции, которая проводилась украинской студией Maincast, комментаторы Арсений Триноженко и Константин Сивко неоднократно затронули политическую обстановку в России и на Украине, а также выступили с антироссийскими высказываниями. 

«Мы направляем запросы в профильные ведомства РФ с призывом дать оценку действиям украинских коллег и изыскать техническую возможность заблокировать аккаунты студии Maincast и связанных с ней лидеров мнений на социальных платформах на территории Российской Федерации», — добавили ФКС.

Напоминаем, что Международная киберспортивная организация (ESL) запретила российским командам Virtus.pro и Gambit Esports участвовать в ближайших соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что американская компания по распространению и изданию компьютерных игр Electronic Arts (EA) удалит все российские команды из FIFA 22 и NHL 22.

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