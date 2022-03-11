Дина Аверина Аверина заявила, что заставила сестру выступить с травмой на чемпионате России

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о выступлении своей сестры Арины Авериной на чемпионате России с ушибом пальца.

«Я её заставила выступить в булавах. Я понимала, что ей больно, но она должна была это сделать», — цитирует Дину Sport24.

По словам гимнастки, Арина пробовала в зале выступить в трёх видах, но постоянно говорила, что хочет сняться с соревнований.

Напомним, что 10 марта на чемпионате России по художественной гимнастике завершились соревнования в личном многоборье. Первое место заняла Дина Аверина (141,6), а её сестра Арина Аверина, несмотря на травму, стала второй (140,8).

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова выступила с обращением к российским спортсменам.