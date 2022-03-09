Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам на фоне санкций 

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова выступила с обращением к отечественным спортсменам.
Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам на фоне санкций 
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Сегодня все мы столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. Спорт высших достижений оказался в блокаде: российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок, проведение всех крупных международных спортивных турниров, планировавшихся в России, перенесено в другие страны», — говорится в заявлении на сайте ВФХГ.

Она выразила сожаление, что спорт опять стал ареной для политических баталий, а санкции в отношении российского спорта противоречат всем нормам и носят дискриминационный характер. По её мнению, несмотря на всё происходящее, достижения отечественных атлетов уже вписаны в историю мирового спорта и не подлежат сомнению.

«Сейчас, в это непростое время, нам всем необходимо сплотиться, стать ещё сильнее и найти новые пути международного спортивного сотрудничества. Вместе с тем нужно сосредоточиться на развитии массового спорта, популяризации национальных турниров, вовлечении подрастающего поколения в занятия спортом. Убеждена, что вместе мы преодолеем возникшие трудности и сохраним имидж России как спортивной державы», — подчеркнула Винер-Усманова.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что экс-пилот «Формулы-1» Мазепин вместе с отцом попал в новый санкционный список ЕС.

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