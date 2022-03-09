FT: экс-пилот «Формулы-1» Мазепин вместе с отцом попал в новый санкционный список ЕС

Российский автогонщик Никита Мазепин и его отец Дмитрий Мазепин, основатель и владелец компании «Уралхим», попали в новый санкционный список Евросоюза.

Как сообщает Financial Times, в новом списке оказались 14 бизнесменов и 146 чиновников. По мнению представителей ЕС, все они считаются существенным источником финансирования для правительства России.

Напомним, что в минувшим сезоне Никита Мазепин выступал в «Формуле-1» в составе команды Haas, которая в начале марта расторгла контракт с ним и российской компанией «Уралкалий».

Ранее сообщалось, что «Уралкалий» потребовал от Haas вернуть деньги за 2022 год.