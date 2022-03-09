FT: экс-пилот «Формулы-1» Мазепин вместе с отцом попал в новый санкционный список ЕС

Короткая ссылка
Российский автогонщик Никита Мазепин и его отец Дмитрий Мазепин, основатель и владелец компании «Уралхим», попали в новый санкционный список Евросоюза.
FT: экс-пилот «Формулы-1» Мазепин вместе с отцом попал в новый санкционный список ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Mullan

Как сообщает Financial Times, в новом списке оказались 14 бизнесменов и 146 чиновников. По мнению представителей ЕС, все они считаются существенным источником финансирования для правительства России.

Напомним, что в минувшим сезоне Никита Мазепин выступал в «Формуле-1» в составе команды Haas, которая в начале марта расторгла контракт с ним и российской компанией «Уралкалий».

Ранее сообщалось, что «Уралкалий» потребовал от Haas вернуть деньги за 2022 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить