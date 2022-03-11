На Кубке и чемпионате России по биатлону разыграют награды в двух зачётах

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили о разделении наград на Кубке и чемпионате.

Об этом говорится на официальном сайте СБР.

На соревнованиях в Уфе с 12 по 16 марта и в Тюмени с 30 марта по 3 апреля разыграют награды Кубка Союза биатлонистов России в двух зачётах, за которые будут бороться все участники соревнований вне зависимости от гражданства.

«Итоговые протоколы соревнований будут публиковаться с учётом обоих зачётов. По окончании гонок будут проводиться две церемонии награждения», — говорится в сообщении на сайте СБР.

Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал возможную смену гражданства российских биатлонистов из-за санкций.