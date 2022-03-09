Тихонов считает, что смена спортивного гражданства в такой ситуации будет предательством

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал возможную смену гражданства российских биатлонистов из-за санкций.

«Если наши биатлонисты начнут менять гражданство в такой ситуации, это станет настоящим предательством. Мы ведь в своё время никуда не разъехались и были настоящими лидерами. Вот и нынешнее поколение должно хранить верность своей Родине до конца», — цитирует Тихонова Sport24.

Напомним, что 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборные России и Белоруссии от соревнований под его эгидой. 17 марта на заседании исполкома будет вынесен вопрос о лишении России и Белоруссии членства в организации.

Ранее сообщалось, что Клебо снялся с последнего в сезоне этапа Кубка мира в Фалуне.