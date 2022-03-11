«Матч ТВ»: ряд клубов РПЛ предложил отменить лимит на легионеров со следующего сезона

Некоторые клубы Российской премьер-лиги выступили с предложением отменить лимит на легионеров в чемпионате со следующего сезона.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

До этого, по информации СМИ, планировалось, что со следующего сезона в заявке клубов смогут находиться 13 иностранных игроков, а одновременно на поле можно будет выпускать не более восьми легионеров.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, резко раскритиковала возможные изменения в РПЛ.