Дзаппакоста: прекрасную дружбу Миранчука и Малиновского следует ставить в пример

Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста поделился мнением об отношениях между полузащитниками команды: украинцем Русланом Малиновским и россиянином Алексеем Миранчуком.

«Сейчас ситуацию не назвать лёгкой ни для кого. Не могли представить, что дойдёт до такого. Мы стараемся быть рядом с Миранчуком и Малиновским, они хорошие друзья. Их прекрасную дружбу следует ставить в пример», — цитирует Дзаппакосту Goal.com.

Напомним, что на матче Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» болельщики итальянского клуба вывесили баннер, на котором Миранчук и Малиновский жмут друг другу руки на фоне украинского и российского флагов.

Ранее тренер «Аталанты» Гасперини рассказал о дружбе Малиновского и Миранчука.