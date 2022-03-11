Тренер «Аталанты» Гасперини рассказал о дружбе Малиновского и Миранчука
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«У Малиновского и Миранчука необыкновенная дружба. Миранчук чувствует себя почти смущённым в этой ситуации. Люди важнее флагов и границ, это хороший парень, и он тоже заслуживает уважения», — цитирует Гасперини Football Italia.
Напомним, что на матче Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» болельщики итальянского клуба вывесили баннер, на котором Миранчук и Малиновский жмут друг другу руки на фоне украинского и российского флагов.
Ранее сообщалось, что дубль Луиса Мурьеля помог «Аталанте» переиграть «Байер» в матче 1/8 финала ЛЕ.