Тренер «Аталанты» Гасперини рассказал о дружбе Малиновского и Миранчука

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал об отношениях между полузащитниками команды: украинцем Русланом Малиновским и россиянином Алексеем Миранчуком.

«У Малиновского и Миранчука необыкновенная дружба. Миранчук чувствует себя почти смущённым в этой ситуации. Люди важнее флагов и границ, это хороший парень, и он тоже заслуживает уважения», — цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, что на матче Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» болельщики итальянского клуба вывесили баннер, на котором Миранчук и Малиновский жмут друг другу руки на фоне украинского и российского флагов.

Ранее сообщалось, что дубль Луиса Мурьеля помог «Аталанте» переиграть «Байер» в матче 1/8 финала ЛЕ.