«Оттава» переиграла «Сиэтл» в НХЛ, Зуб отметился результативной передачей

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«Оттава Сенаторз» в овертайме одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Оттава» переиграла «Сиэтл» в НХЛ, Зуб отметился результативной передачей
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Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сенаторз» дубль оформил Джош Норрис, а также шайбы забросили Брэди Ткачук и Паркер Келли. Российский защитник канадской команды Артём Зуб отметился результативной передачей. У гостей отличились Джаред Макканн, Райан Донато и Мэйсон Эпплтон.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ, а Илья Сорокин отразил 25 бросков.

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