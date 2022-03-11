«Оттава» переиграла «Сиэтл» в НХЛ, Зуб отметился результативной передачей

«Оттава Сенаторз» в овертайме одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сенаторз» дубль оформил Джош Норрис, а также шайбы забросили Брэди Ткачук и Паркер Келли. Российский защитник канадской команды Артём Зуб отметился результативной передачей. У гостей отличились Джаред Макканн, Райан Донато и Мэйсон Эпплтон.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ, а Илья Сорокин отразил 25 бросков.