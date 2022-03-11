«Айлендерс» разгромил «Коламбус» в матче НХЛ, Сорокин отразил 25 бросков

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал крупную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:0.

В составе хозяев хет-трик оформил Андерс Ли, также по разу отличились Брок Нельсон, Джош Бейли и Жан-Габриэль Пажо.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 25 и оформил свой шестой шатаут в сезоне. При этом всего за карьеру в НХЛ он девять раз оставлял ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин набрал первый результативный балл в НХЛ в карьере.