УЕФА перенес «Финал четырёх» женского ЧЕ по мини-футболу с участием России

Короткая ссылка
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение отложить проведение «Финала четырёх» чемпионата Европы по мини-футболу среди женских команд.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Дело в том, что в турнире должны принять участие сборные России и Украины, а также команды Испании и Португалии.

Уточняется, что «Финал четырёх» переносится на неопределённый срок. Он должен был пройти в Португалии с 25 по 27 марта.

Новая дата турнира будет объявлена позднее.

Ранее глава АМФР заявил, что сборную России по футзалу не в чем упрекнуть после поражения в финале ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить