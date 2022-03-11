УЕФА перенес «Финал четырёх» женского ЧЕ по мини-футболу с участием России

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение отложить проведение «Финала четырёх» чемпионата Европы по мини-футболу среди женских команд.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Дело в том, что в турнире должны принять участие сборные России и Украины, а также команды Испании и Португалии.

Уточняется, что «Финал четырёх» переносится на неопределённый срок. Он должен был пройти в Португалии с 25 по 27 марта.

Новая дата турнира будет объявлена позднее.

Ранее глава АМФР заявил, что сборную России по футзалу не в чем упрекнуть после поражения в финале ЧЕ.