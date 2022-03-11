УЕФА перенес «Финал четырёх» женского ЧЕ по мини-футболу с участием России
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).
Дело в том, что в турнире должны принять участие сборные России и Украины, а также команды Испании и Португалии.
Уточняется, что «Финал четырёх» переносится на неопределённый срок. Он должен был пройти в Португалии с 25 по 27 марта.
Новая дата турнира будет объявлена позднее.
Ранее глава АМФР заявил, что сборную России по футзалу не в чем упрекнуть после поражения в финале ЧЕ.