Евсеев заявил, что ПСЖ проиграл «Реалу», потому что Почеттино не заменил Неймара или Месси

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Бывший игрок сборной России Вадим Евсеев поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» (1:3).
Евсеев заявил, что ПСЖ проиграл «Реалу», потому что Почеттино не заменил Неймара или Месси
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«Уверен, что, если бы Почеттино заменил при счете 1:0 Месси или Неймара, которые не оборонялись вообще, ПСЖ прошёл бы «Реал». Ради результата стоило пойти на такое. Это самый сложный момент для тренера. Принять решение, переступить через грань, когда работаешь со звёздами. В этом заключается видение игры и готовность пойти на конфликт, если он в интересах дела», — написал Евсеев в своём Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что переломным моментом игры стал первый забитый мяч «Реала». Мадридцы сразу преобразились и показали свои сильные стороны. По мнению Евсеева, в первом голе виноват Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел с турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее Селюк заявил, что ПСЖ уступил «Реалу» в Лиге чемпионов из-за понтов Доннаруммы.

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