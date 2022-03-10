Великобритания ввела санкции против Абрамовича

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании.

Его активы в Соединённом Королевстве заморожены.

Напомним, что Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Иванов рассудит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ.