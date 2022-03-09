Глава ВФП Сальников высказался о допуске российских пловцов к чемпионату мира 

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Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников прокомментировал допуск россиян и белорусов к турнирам под эгидой организации.
Глава ВФП Сальников высказался о допуске российских пловцов к чемпионату мира 
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  • © Stephen Frink

«В экстренных случаях бюро FINA сможет оперативно собираться для принятия решений по формату проведения своих соревнований. На сегодняшний день FINA подтвердила, что российские и белорусские спортсмены допущены к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе», — цитирует Сальникова ТАСС.

При этом он отметил, что многие страны, в числе которых США, намерены отказаться от участия в соревнованиях из-за выступления россиян. Отмечается, что в ближайшее время будет получена информация, станут ли тем самым иностранные спортсмены шантажировать FINA. Он также подчеркнул, что нельзя исключать вмешательства лиц, не относящихся к спорту.

«Самым актуальным для нас является вопрос безопасности наших спортсменов. Мы контактируем с FINA, следим за развитием ситуации и отстаиваем свою позицию», — добавил Сальников.

Ранее сообщалось, что FINA по новому уставу сможет не допускать российских спортсменов к турнирам, если их участие будет угрожать «безопасности других участников» или поставит «под угрозу срыва турнир». FINA выступает против полного отстранения россиян от соревнований под своей эгидой. Бюро допустило российских спортсменов, но в нейтральном статусе.

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