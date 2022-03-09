Российский гроссмейстер Романов принял решение выступать за Норвегию

Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение представлять Норвегию.

«Я хоть и представлял Россию ранее, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда представителям России проблематично играть турниры или быть тренерами, переход станет шагом к продолжению карьеры. У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами ещё с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил в ней несколько лет», — цитирует Романова VG.

При этом он отказался связывать свой переход с ситуацией в мире и санкциями против России на фоне военного конфликта с Украиной. Он рассказал, что у него заморожены счета в России. Романов не исключает, что в будущем может взять двойное гражданство, но пока речь идёт только о выступлении за шахматную ассоциацию Норвегии.

Ранее Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам на фоне санкций.