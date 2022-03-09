Еврокомиссия подтвердила, что Мазепин и его отец подпали под санкции ЕС

Российский гонщик Никита Мазепин и его отец Дмитрий, основатель и владелец компании «Уралхим», подпали под санкции Евросоюза.

Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Никита Мазепин выступал за команду «Формулы-1» Haas. Контракт гонщика и команды был расторгнут 5 марта. В прошлом сезоне россиянин занял в личном зачёте 21-е место.

Российский пилот создал фонд поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации. Он признался, что не будет участвовать в гонках, чтобы сфокусироваться на работе в фонде.

Ранее сообщалось, что «Уралкалий» потребовал от Haas вернуть деньги за 2022 год.