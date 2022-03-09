Юрист: решение об отстранении россиян от Паралимпиады — грубое нарушение прав человека
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«Это нарушение Конвенции о правах инвалидов. Никаких нарушений паралимпийского права со стороны отстранённых спортсменов и Паралимпийского комитета России не было, поэтому применение к ним ответственности неправомерно», — цитирует РИА Новости Алексеев.
3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Турнир проходит в Китае с 4 по 13 марта.
Напомним, что правила МПК не позволили Паралимпийскому комитету России оспорить решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пекине в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее Татьяна Навка назвала провалом и позором отстранение российских паралимпийцев от Игр в Китае.