WADA продолжит допинг-тестирование российских спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением для антидопинговых организаций после ситуации на Украине.
WADA продолжит допинг-тестирование российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Что касается тестирования российских спортсменов, несмотря на запрет, наложенный рядом антидопинговых организаций, WADA призывает продолжать проводить тестирование российских спортсменов, будь то в России или за рубежом с учётом оценки рисков и планирования», — говорится в заявлении агентства.

Напомним, что из-за ситуации на Украине многие международные организации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под их эгидой по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что российские и белорусские гольфисты отстранены от международных турниров.

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