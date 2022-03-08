WADA продолжит допинг-тестирование российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением для антидопинговых организаций после ситуации на Украине.

«Что касается тестирования российских спортсменов, несмотря на запрет, наложенный рядом антидопинговых организаций, WADA призывает продолжать проводить тестирование российских спортсменов, будь то в России или за рубежом с учётом оценки рисков и планирования», — говорится в заявлении агентства.

Напомним, что из-за ситуации на Украине многие международные организации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под их эгидой по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что российские и белорусские гольфисты отстранены от международных турниров.