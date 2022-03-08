КДК рассмотрит протест «Химок» 10 марта

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, когда рассмотрит протест подмосковных «Химок» на результат матча 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
КДК рассмотрит протест «Химок» 10 марта
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«Протест от «Химок» получен, заседание состоится 10 марта», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

В составе «Локомотива» с «Химками» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Победный гол забил Кухта.

Ранее в Футбольной ассоциации Чехии (FACR) сообщили, что своевременно проинформировали Российский футбольный союз (РФС) о дисквалификации нападающего московского «Локомотива» Яна Кухты.

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