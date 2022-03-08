Газзизов: легионеры не собираются покидать «Уфу»
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«У нас с легионерами всё нормально. Никто из иностранцев пока не высказывался по этому поводу и не проявлял желания уходить», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.