Газзизов: легионеры не собираются покидать «Уфу»

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) позволить иностранным игрокам временно приостанавливать действие контрактов с клубами РПЛ.

«У нас с легионерами всё нормально. Никто из иностранцев пока не высказывался по этому поводу и не проявлял желания уходить», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.