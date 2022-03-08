Антон Миранчук скоро вернётся в общую группу «Локомотива»

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук в ближайшее время должен приступить к тренировкам в общей группе.
Антон Миранчук скоро вернётся в общую группу «Локомотива»
  • Legion-Media
  • © ActionPictures

«Антон вместе с Даней Куликовым скоро вернётся в общую группу. День никто назвать не может», — цитирует агента футболиста Вадима Шпинёва «Спорт-Экспресс».

26-летний хавбек получил травму в январе 2021 года.

Миранчук в сезоне-2021/22 в четырёх матчах РПЛ отметился одной результативной передачей.

«Локомотив» (31 очко) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Ранее сообщалось, что футболист «Химок» Павел Мамаев тренируется по индивидуальной программе.

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