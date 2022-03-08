Антон Миранчук скоро вернётся в общую группу «Локомотива»
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«Антон вместе с Даней Куликовым скоро вернётся в общую группу. День никто назвать не может», — цитирует агента футболиста Вадима Шпинёва «Спорт-Экспресс».
26-летний хавбек получил травму в январе 2021 года.
Миранчук в сезоне-2021/22 в четырёх матчах РПЛ отметился одной результативной передачей.
«Локомотив» (31 очко) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).
Ранее сообщалось, что футболист «Химок» Павел Мамаев тренируется по индивидуальной программе.