Кучаев пропустил матч с «Ахматом» из-за травмы

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Полузащитник казанского «Рубина» Константин Кучаев пропустил матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» из-за травмы.

«У Кучаева повреждение, поэтому он не мог играть сегодня. Мы до последнего надеялись, что он сможет принять участие в матче, тестировали его, но не получилось», — приводит слова главного тренера команды Леонида Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Ахмата» в матче 20-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу казанского клуба.

Напомним, что права на Кучаева принадлежат ЦСКА. В «Рубине» он выступает на правах аренды.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.

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