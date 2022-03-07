Гендиректор «Зенита»: «Уфа» боролась, пешком её не обыграешь

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«Уфа» боролась, и, конечно, пешком её не обыграешь. Сейчас на классе никого не обыграешь, «Зенит» перестроился в перерыве и начал играть так, как должен был с первых минут. Голы были неизбежны, и неважно, как мячи залетели», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» уверенно обыграл «Уфу» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0. 

Таким образом, «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Уфа» — на 15-й позиции (16 очков).

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.

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