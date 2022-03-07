В «Урале» раскритиковали судейство после поражения от «Краснодара»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от судейства в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Расстроены, что не взяли очки. Пенальти не было. Судейство было необъективным. Судил арбитр не очень правильно», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он добавил, что может быть необъективным, но пенальти, по его мнению, не было. Он также отметил, что не понимает, как работает ВАР.

«Краснодар» на своём поле одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1.

Ранее Мбаппе получил травму за два дня до ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.