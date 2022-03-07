Большунов — об отстранении от Кубка мира: можно сказать, норвежцы убрали главных конкурентов

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в Дёминском марафоне и полумарафоне и в очередной раз высказался об отстранении российских лыжников.
Большунов — об отстранении от Кубка мира: можно сказать, норвежцы убрали главных конкурентов
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«Понятно, что там выиграть было бы солиднее. И победить на Холменколленском марафоне было одной из моих целей на концовку сезона», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

При этом он назвал сопоставимой победу в Дёминском марафоне, прошедшем в отличной атмосфере с большим количеством болельщиков.

«А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно», — добавил спортсмен. 

Большунов в Рыбинске выиграл гонки на 25 км и на 50 км.

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии. Однако позже соответствующее решение всё же было принято.

Ранее Большунов опубликовал пост с призом за победу в Дёминском полумарафоне.

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