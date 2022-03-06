«Локомотив» обыграл «Химки» в матче 20-го тура РПЛ

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» принимал на своём поле подмосковные «Химки».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Джирано Керк (на восьмой минуте), Вильсон Изидор (на 21-й минуте) и Ян Кухта (на 80-й минуте).

За «Химки» дубль оформил Дидье Ламкель Зе. В конце первого тайме с поля был удалён Бруно Виана.

По итогам 20 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Химки» с 14 очками — на последней, 16-й позиции.

Ранее Колосков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».