«Локомотив» обыграл «Химки» в матче 20-го тура РПЛ
Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей голами отметились Джирано Керк (на восьмой минуте), Вильсон Изидор (на 21-й минуте) и Ян Кухта (на 80-й минуте).
За «Химки» дубль оформил Дидье Ламкель Зе. В конце первого тайме с поля был удалён Бруно Виана.
По итогам 20 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Химки» с 14 очками — на последней, 16-й позиции.
Ранее Колосков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».