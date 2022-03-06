В «Самбо-70» заявили, что будут воспитывать патриотов

Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на отстранение российских паралимпийцев с Игр 2022 года в Пекине.

«Все переживают за наших паралимпийцев. Безобразие произошло — дождались, пока люди приедут туда, распакуются, а потом выгоняют. Даже неудобно должно быть перед их положением и здоровьем. Сейчас пока рано о чём-то говорить — все только на осознании происходящего. Однозначно, мы со своей любимой страной. Будем дальше воспитывать патриотов», — цитирует Лайшева Sport24.

3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Турнир проходит в Китае с 4 по 13 марта.

Напомним, что правила МПК не позволили Паралимпийскому комитету России оспорить решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пекине в Спортивном арбитражном суде.

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