Родионенко — об украинских гимнастах: оскорбляли и говорили гадости нашим

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о поведении украинских спортсменов на Кубке мира в Дохе (Катар).

«Соревнования прошли просто ужасно. Практически они шли под диктовку украинской делегации. Наших спортсменов постоянно провоцировали украинские тренеры. Они останавливали их, оскорбляли нашу страну, говорили гадости», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Она добавила, что после квалификации россиянки были первыми, им стали говорить об отстранении. По словам тренера, они до последнего не верили, что смогут выступить. Она также отметила, что украинская делегация игнорировала правила и диктовала решения судейской коллегии.

«Наши девочки стали первой и второй на брусьях, а украинка — третьей. И она отказалась идти на награждение. Её награждали отдельно, хотя за это нужно наказывать по правилам соревнований», — добавила Родионенко.

Турнир в Дохе проходил с 2 по 5 марта. Российские гимнасты выступали в нейтральном статусе.

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