Халили стал четвёртым в Дёминском лыжном марафоне на 50 км

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Российский биатлонист Карим Халили занял четвёртое место в 15-м Дёминском марафоне на 50 км свободным стилем в Рыбинске.
Халили стал четвёртым в Дёминском лыжном марафоне на 50 км
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем турнира. Второе место занял Глеб Ретивых. Тройку призёров замкнул Рауль Шакирзянов.

Биатлонист Карим Халили финишировал на четвёртой позиции. Он уступил Большунову 03,53 секунды.

Напомним, что FIS и IBU отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под их эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Непряева стала победительницей Дёминского марафона на 50 км.

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