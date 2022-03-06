Паралимпийская сборная России вылетела из Пекина в Москву

Сборная России вылетела из Пекина (Китай), где проходят зимние Паралимпийские игры 2022 года, в столицу России.

В российской делегации находится 71 паралимпиец.

3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Турнир проходит в Китае с 4 по 13 марта.

Напомним, что правила МПК не позволили Паралимпийскому комитету России оспорить решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пекине в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы выступят на соревнованиях стран Содружества в Сочи.