Паралимпийская сборная России вылетела из Пекина в Москву
В российской делегации находится 71 паралимпиец.
3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Турнир проходит в Китае с 4 по 13 марта.
Напомним, что правила МПК не позволили Паралимпийскому комитету России оспорить решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пекине в Спортивном арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы выступят на соревнованиях стран Содружества в Сочи.