Российские паралимпийцы выступят на соревнованиях стран Содружества в Сочи
«Опыт есть: после Пхёнчхана-2018 не допущенные туда спортсмены соревновались на специально организованных внутренних стартах. И получили вознаграждение, эквивалентное олимпийским», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».
Планируется, что соревнования пройдут с 15 по 18 марта и на них пригласят спортсменов из стран Содружества.
Международный паралимпийский комитет (МПК) 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине, хотя изначально разрешил россиянам выступать в нейтральном статусе.
Ранее Рожков заявил, что российские паралимпийцы вылетят из Пекина в Москву 6 марта.