Российские паралимпийцы выступят на соревнованиях стран Содружества в Сочи

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что для отечественных паралимпийцев организуют игры стран Содружества.

«Опыт есть: после Пхёнчхана-2018 не допущенные туда спортсмены соревновались на специально организованных внутренних стартах. И получили вознаграждение, эквивалентное олимпийским», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».

Планируется, что соревнования пройдут с 15 по 18 марта и на них пригласят спортсменов из стран Содружества.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине, хотя изначально разрешил россиянам выступать в нейтральном статусе.

Ранее Рожков заявил, что российские паралимпийцы вылетят из Пекина в Москву 6 марта.