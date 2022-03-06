Шайба и две передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Сиэтлом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Сиэтл Кракен».

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей россиянин Александр Овечкин отметился забитой шайбой и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне он набрал 68 очков (34 + 34).

В составе «Вашингтона» шайбу также забросил Дмитрий Орлов, а Евгений Кузнецов сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче с четырьмя овертаймами в плей-офф КХЛ.