«Вашингтон»: мы не запрещаем болельщикам демонстрировать флаги
- AP
- © Derik Hamilton
«Мы продолжим разрешать демонстрировать национальные флаги на наших мероприятиях до тех пор, пока они не мешают виду или не мешают игровому процессу», — сообщает пресс-служба «Кэпитал Уан Арены».
Напомним, что за «Кэпиталз» играют российские хоккеисты Александр Овечкин (капитан команды), Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, Дмитрий Орлов.
Следующий домашний матч регулярного чемпионата «Кэпиталз» проведёт 6 марта против «Сиэтл Кракен».
Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался по поводу ситуации между Россией и Украиной.
Fans attending events at Capital One Arena - please review our security policies here: https://t.co/dpMJk5kU3upic.twitter.com/PvpNhTOUFI— Capital One Arena (@CapitalOneArena) March 4, 2022