«Вашингтон»: мы не запрещаем болельщикам демонстрировать флаги

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу информации о запрете использования на трибунах национальных флагов.

«Мы продолжим разрешать демонстрировать национальные флаги на наших мероприятиях до тех пор, пока они не мешают виду или не мешают игровому процессу», — сообщает пресс-служба «Кэпитал Уан Арены».

Напомним, что за «Кэпиталз» играют российские хоккеисты Александр Овечкин (капитан команды), Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, Дмитрий Орлов.

Следующий домашний матч регулярного чемпионата «Кэпиталз» проведёт 6 марта против «Сиэтл Кракен».

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался по поводу ситуации между Россией и Украиной.