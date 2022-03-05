«Вашингтон»: мы не запрещаем болельщикам демонстрировать флаги

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу информации о запрете использования на трибунах национальных флагов.
«Вашингтон»: мы не запрещаем болельщикам демонстрировать флаги
  • AP
  • © Derik Hamilton

«Мы продолжим разрешать демонстрировать национальные флаги на наших мероприятиях до тех пор, пока они не мешают виду или не мешают игровому процессу», — сообщает пресс-служба «Кэпитал Уан Арены».

Напомним, что за «Кэпиталз» играют российские хоккеисты Александр Овечкин (капитан команды), Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, Дмитрий Орлов.

Следующий домашний матч регулярного чемпионата «Кэпиталз» проведёт 6 марта против «Сиэтл Кракен». 

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался по поводу ситуации между Россией и Украиной.

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