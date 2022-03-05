РИА Новости: Квят и Русинов будут выступать с гоночными лицензиями других стран

Российские пилоты Даниил Квят и Роман Русинов приняли решение получить в предстоящем сезоне лицензии других стран для участия в соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).

Квят с наибольшей долей вероятности получит итальянскую гоночную лицензию, а Русинов — либо итальянскую, либо французскую, сообщает РИА Новости с ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

FIA приняла решение применить пакет санкций в отношении российских пилотов.

Автогонщики из России будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом при условии соблюдения политического нейтралитета. Более того, они должны будут подписать документ, в котором, помимо запрета на употребление слова «русский» и «Россия», необходимо признать солидарность с народом Украины.

Ранее бывший коммерческий директор команды Caterham Оксана Косаченко прокомментировала расторжение контракта Haas с российским пилотом Никитой Мазепиным.