РИА Новости: Квят и Русинов будут выступать с гоночными лицензиями других стран

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Российские пилоты Даниил Квят и Роман Русинов приняли решение получить в предстоящем сезоне лицензии других стран для участия в соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости: Квят и Русинов будут выступать с гоночными лицензиями других стран
  • Gettyimages.ru
  • © Rudy Carezzevoli - Formula 1

Квят с наибольшей долей вероятности получит итальянскую гоночную лицензию, а Русинов — либо итальянскую, либо французскую, сообщает РИА Новости с ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

FIA приняла решение применить пакет санкций в отношении российских пилотов. 

Автогонщики из России будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом при условии соблюдения политического нейтралитета. Более того, они должны будут подписать документ, в котором, помимо запрета на употребление слова «русский» и «Россия», необходимо признать солидарность с народом Украины.

Ранее бывший коммерческий директор команды Caterham Оксана Косаченко прокомментировала расторжение контракта Haas с российским пилотом Никитой Мазепиным.

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