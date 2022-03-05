Финские хоккеисты заявили, что не хотели покидать «Сибирь»
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«Мы решили вернуться домой. Очевидно, это никому не нравится, нам это не нравится. Мы бы хотели сражаться вместе с вами дальше в плей-офф», — заявил Сятери в интервью клубному YouTube-каналу «Сибири».
По его словам, они приняли решение из-за сложной ситуации в мире. Сятери пожелал своим бывшим партнёрам по команде пройти как можно дальше в Кубке Гагарина.
Контракты финских хоккеистов были рассчитаны до апреля 2022 года.
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