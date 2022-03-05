Финские хоккеисты заявили, что не хотели покидать «Сибирь»

Финны Харри Сятери и Юрки Йокипакка прокомментировали свой уход из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь».

«Мы решили вернуться домой. Очевидно, это никому не нравится, нам это не нравится. Мы бы хотели сражаться вместе с вами дальше в плей-офф», — заявил Сятери в интервью клубному YouTube-каналу «Сибири».

По его словам, они приняли решение из-за сложной ситуации в мире. Сятери пожелал своим бывшим партнёрам по команде пройти как можно дальше в Кубке Гагарина.

Контракты финских хоккеистов были рассчитаны до апреля 2022 года.

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