Нордстрём и Валльмарк по собственной инициативе покинули ХК ЦСКА
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Об этом сообщается на сайте армейского клуба.
«Хоккеисты расторгли контракт по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента», — говорится в заявлении.
Красно-синие сохранят спортивные права на игроков до 2023 года.
Напомним, что оба игрока присоединились к команде летом 2021 года. Валльмарк с тех пор провёл в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 33 матча и набрал 19 очков (восемь голов и 11 результативных передач). На счету Нордстрёма — 29 матчей и 14 очков (3 + 11) в КХЛ.
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракты с последними четырьмя легионерами.