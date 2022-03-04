Нордстрём и Валльмарк по собственной инициативе покинули ХК ЦСКА

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Шведские нападающие Йоаким Нордстрём и Лукас Валльмарк расторгли контракты с московским хоккейным клубом ЦСКА и покинули команду.
Нордстрём и Валльмарк по собственной инициативе покинули ХК ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

«Хоккеисты расторгли контракт по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента», — говорится в заявлении.

Красно-синие сохранят спортивные права на игроков до 2023 года.

Напомним, что оба игрока присоединились к команде летом 2021 года. Валльмарк с тех пор провёл в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 33 матча и набрал 19 очков (восемь голов и 11 результативных передач). На счету Нордстрёма — 29 матчей и 14 очков (3 + 11) в КХЛ.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракты с последними четырьмя легионерами.

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