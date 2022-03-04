Колыванов — о российских футболистах: получают хороший контракт и покупают дорогую машину

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Известный футбольный тренер Игорь Колыванов выразил уверенность, что в России есть много хороших игроков, но нужно менять менталитет в их сознании.
Колыванов — о российских футболистах: получают хороший контракт и покупают дорогую машину
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  • © PhotoAlto/Odilon Dimier

«Поверьте, есть у нас футболисты. Просто многие опускают руки, когда не получают шанса. Вспомните Ивана Сергеева. Несколько лет назад он не заиграл в «Тамбове». Мы его взяли в «Торпедо», дали практику. В итоге он стал лучшим бомбардиром, карьера пошла на лад. А ведь в 22—23 года мог остаться в ФНЛ-2. Просто нужно искать. Я вот приезжаю на турниры и вижу большое количество талантливых 10—11-летних мальчишек. Но надо менять менталитет у людей, чтобы они старались. Молодые получают хороший контракт в 19—20 лет и покупают себе дорогую машину. Хорошая команда. Рядом агент. Они не хотят никуда ехать, их всё устраивает здесь», — сказал Колыванов в интервью RT.

По его мнению, в таких ситуациях футбол отходит на второй план, что мешает игрокам прогрессировать, а любой спортсмен не должен останавливаться в развитии.

«Сейчас зарплаты упадут, но всё равно футболисты продолжат получать неплохие деньги. Поэтому, повторюсь, нынешняя ситуация — нереальный шанс для россиян, но нужно ещё им воспользоваться», — добавил специалист.

Ранее Колыванов назвал неизбежным падение уровня РПЛ.

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