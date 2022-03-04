Салах был шокирован результатами голосования «Золотого мяча»

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах признался, что был сильно удивлён результатами «Золотого мяча».

«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Не было никого, кто ждал, что я буду седьмым, но это произошло. Многие страны далеки от футбола. Я не знаю, на чём основан их выбор, но я не верю в теории заговора», — цитирует The Mirror египетского форварда.

Салах признался, что был расстроен, когда не попал в символическую сборную ФИФА. По словам 29-летнего египтянина, он испытывает тёплые чувства к своим поклонникам, которые считают, что он должен был быть включён в символическую сборную.

По итогам голосования «Золотой мяч» в седьмой раз достался аргентинцу Лионелю Месси. Поляк Роберт Левандовски стал вторым, а француз Карим Бензема — третьим. Салах занял седьмое место.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не согласился с итогами голосования по поводу вручения «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту Европы.