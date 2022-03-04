Салах был шокирован результатами голосования «Золотого мяча»

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Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах признался, что был сильно удивлён результатами «Золотого мяча».
Салах был шокирован результатами голосования «Золотого мяча»
  • AP
  • © Jon Super

«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Не было никого, кто ждал, что я буду седьмым, но это произошло. Многие страны далеки от футбола. Я не знаю, на чём основан их выбор, но я не верю в теории заговора», — цитирует The Mirror египетского форварда.

Салах признался, что был расстроен, когда не попал в символическую сборную ФИФА. По словам 29-летнего египтянина, он испытывает тёплые чувства к своим поклонникам, которые считают, что он должен был быть включён в символическую сборную.

По итогам голосования «Золотой мяч» в седьмой раз достался аргентинцу Лионелю Месси. Поляк Роберт Левандовски стал вторым, а француз Карим Бензема — третьим. Салах занял седьмое место.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не согласился с итогами голосования по поводу вручения «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту Европы.

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