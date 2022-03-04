«Матч ТВ»: Олкинуора покинул магнитогорский «Металлург»

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Финский голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора принял решение не выступать за команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Матч ТВ»: Олкинуора покинул магнитогорский «Металлург»
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  • © Maksim Konstantinov

Все остальные легионеры пока находятся в расположении российского клуба, сообщает «Матч ТВ».

Олкинуора в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ одержал 20 побед. В плей-офф он провёл один матч. В составе сборной Финляндии вратарь стал олимпийским чемпионом 2022 года.

«Металлург» 4 марта должен вылететь в Нур-Султан на третий матч серии первого раунда плей-офф с «Барысом».

Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме вырвал победу над «Ак Барсом» в первом матче плей-офф КХЛ.

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