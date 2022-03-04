Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» в гостях нанесла поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр», завершилась со счётом 5:4 в пользу «Миннесоты».

В составе «Уайлд» дубль оформил Райан Хартман (12', 30'). Также шайбы забросили Фредерик Годро (20'), Мэтт Болди (53') и Юнас Бродин (54'). У «Флайерз» отличились Скот Лотон (4'), Патрик Браун (14'), Трэвис Конечны (26') и Джеймс ван Римсдайк (40').

Кирилл Капризов в составе «Миннесоты» отметился результативной передачей. Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов также стал автором голевого паса.

«Миннесота» (67) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» (42) идёт на 14-м месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Сент-Луис».