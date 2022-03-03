Гаджиев одобрил введение дополнительного внутреннего трансферного окна

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев согласился с инициативой по введению дополнительного внутреннего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гаджиев одобрил введение дополнительного внутреннего трансферного окна
  • РИА Новости

«Разделяю ту инициативу, которая сейчас появилась в прессе относительно того, чтобы командам позволили дозаявлять игроков в случае ухода большого количества иностранцев. Надо разрешить это всем клубам. Так некоторые футболисты низших лиг смогут попробовать свои силы в элите. Урегулировать сроки, и всё будет хорошо», — цитирует слова Гаджиева Betonmobile.

Напомним, что клубы РПЛ обратились к руководству с просьбой открыть трансферное окно, чтобы компенсировать возможный отъезд легионеров из клубов в связи с ситуацией между Украиной и Россией.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал возможный отъезд легионеров из армейского клуба.

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