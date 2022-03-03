Пономарёв рассказал, что произойдёт, если ЦСКА покинут легионеры

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном отъезде легионеров из армейского клуба.

«Будет сложно. У нас два высококлассных игрока — Карраскаль и Языджи. Если они уйдут, то их заменить у нас некем. ЦСКА будет играть так же, как и в первой половине сезона. Начнётся серая игра», — сказал Пономарёв Betonmobile.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон в ближайшее время покинет столичный клуб. Остальные иностранные футболисты пока не собираются уходить из команды.

Напомним, что «Краснодар» отпустил всех своих легионеров, сохранив контракты. Клуб также покинул главный тренер Даниэль Фарке.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор требует снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА.