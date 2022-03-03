Смородская — о разгроме «Локомотива»: это работа немецкого тренера Гисдоля

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение «железнодорожников» в 1/8 финала Кубка России от красноярского «Енисея».

«Вот работа немецкого тренера Гисдоля на сборах. Получить четыре от «Енисея»! Когда уже вся эта кавалерия во главе с Плутником и Цорном уйдёт? Это какой-то кошмар. Года нет, как они у власти… Разваливали и развалили», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» разгромно уступил «Енисею» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 0:4. Таким образом, «железнодорожники» прекратили участие на турнире, а «Енисей» пробился в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Сёмин готов возглавить «Локомотив» после ухода Гисдоля.