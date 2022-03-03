Сёмин заявил, что готов возглавить «Локомотив» после ухода Гисдоля

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил о готовности вновь возглавить столичный клуб.
Сёмин заявил, что готов возглавить «Локомотив» после ухода Гисдоля
  • РИА Новости

«Готов ли я возглавить клуб? Да, а почему нет? С удовольствием. Кого я бы ещё рекомендовал на пост главного тренера «Локомотива»? Надо своих ребят кого-то», — цитирует Сёмина «ВсёПроСпорт».

СМИ сообщали, что новым главным тренером железнодорожников может стать Валерий Карпин. В настоящий момент он является наставником сборной России.

1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль. 

«Локомотив» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 41 очко.

Ранее Пономарёв рассказал, что произойдёт, если ЦСКА покинут легионеры.

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