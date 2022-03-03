Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

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Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти
  • globallookpress.com

В составе норвежской команды выступали Марта Олсбю Ройселанн, Тирил Экхофф, Ида Лиен, Ингрид Тандревольд. Норвежки использовали только четыре дополнительных патрона.

Второе место заняли шведские биатлонисты (+ 37,7). На их счету — восемь использованных дополнительных патронов. Третья — сборная Италии (+ 01:00,2), которая затратила семь дополнительных патронов.

Команда из Франции была дисквалифицирована по ходу гонки из-за того, что Жюстин Бреза-Буше нарушила правила во время первой стрельбы.

Ранее Губерниев заявил, что не будет комментировать Кубок мира по биатлону.

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